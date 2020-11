Join us for the Mozel Sanders Foundation Social Media Telethon, November 12th from 6 am-midnight LIVE on 106.7 WTLC, Hot 96.3, The Light AM 1310, 92.7 & 95.1, and Radio Now 100.9!

Here’s how you can donate:

Cash App: $MozelSanders

Text MOZEL at 313131

Mail to: 709 N Belmont Ave, Indianapolis, IN, 46222

