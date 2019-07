2015 American Music Award Nominations: Taylor Swift, The Weeknd, & Ed Sheeran Lead In Nods

Another year, another award ceremony.

On the heels of the BET Hip-Hop Awards, the American Music Awards announced the nominees for this year’s award show. As you may guess, Taylor Swift leads in nominations in six categories. The Weeknd and Ed Sheeran are hot on the country pop star’s heels with five nominations, while Nicki Minaj, Sam Smith, and Meghan Trainor are all tied with four noms.

All the action is scheduled to go down live from Los Angeles’ Microsoft Theater on November 22. Jennifer Lopez is set to host the award show for the first time.

Winners are chosen entirely by fans, so cast your vote for your favorite artist here. Check out the full list of American Music Award nominees below.

ARTIST OF THE YEAR

Luke Bryan

Ariana Grande

Maroon 5

Nicki Minaj

One Direction

Ed Sheeran

Sam Smith

Taylor Swift

Meghan Trainor

The Weeknd

NEW ARTIST OF THE YEAR PRESENTED BY KOHL’S

Fetty Wap

Sam Hunt

Tove Lo

Walk The Moon

The Weeknd

SONG OF THE YEAR

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth “See You Again”

Mark Ronson Featuring Bruno Mars “Uptown Funk!”

Ed Sheeran “Thinking Out Loud”

Taylor Swift “Blank Space”

The Weeknd “Can’t Feel My Face”

COLLABORATION OF THE YEAR UN-LEASHED BY T-MOBILE

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth “See You Again”

Rihanna & Kanye West Featuring Paul McCartney “FourFiveSeconds”

Mark Ronson Featuring Bruno Mars “Uptown Funk!”

Skrillex & Diplo Featuring Justin Bieber “Where Are Ü Now”

Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar “Bad Blood”

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Nick Jonas

Ed Sheeran

Sam Smith

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Ariana Grande

Taylor Swift

Meghan Trainor

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

Maroon 5

One Direction

Walk The Moon

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Ed Sheeran x

Sam Smith In The Lonely Hour

Taylor Swift 1989

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Jason Aldean

Luke Bryan

Sam Hunt

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Carrie Underwood

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

Zac Brown Band

Florida Georgia Line

Little Big Town

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Jason Aldean Old Boots, New Dirt

Florida Georgia Line Anything Goes

Sam Hunt Montevallo

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake

Fetty Wap

Nicki Minaj

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

J. Cole 2014 Forest Hills Drive

Drake If You’re Reading This It’s Too Late

Nicki Minaj The Pinkprint

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Trey Songz

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé

Mary J. Blige

Rihanna

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown X

D’Angelo and The Vanguard Black Messiah

The Weeknd Beauty Behind the Madness

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Fall Out Boy

Hozier

Walk The Moon

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Ed Sheeran

Taylor Swift

Meghan Trainor

FAVORITE ARTIST – LATIN

Enrique Iglesias

Ricky Martin

Romeo Santos

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Casting Crowns

Hillsong United

MercyMe

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Calvin Harris

David Guetta

Zedd

TOP SOUNDTRACK

Fifty Shades of Grey

Empire: Original Soundtrack from Season 1

Pitch Perfect 2

